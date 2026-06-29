Quartier résidentiel PHUKET Girne

- Votre attention est présentée aux appartements dans le PHUKET FIVING COMPLEX".
- Situé par le JYLO COMPLEX sur la côte nord de Chypre dans une région à la nature chic, M. Tatlysu.
- Il s'agit d'un projet à grande échelle, idéal pour l'entreprise de location, ainsi que pour des vacances en famille relaxante.
- Situé dans la première ligne de la mer. Avec le concept de complexe de bien-être. Il n'y a que 655 biens immobiliers. Ce sont des studios, 1 + 1, 2 + 1, maisons de ville et villas.
- SDACH - MARS 2027
LIEU:
- 17 km - Club de golf de Korineum
- 35 km - Kyrenia
- 40 km - Famagusta
- 50 km - Aéroport d'Ercan
- 62 km - port de plaisance de Karpaz
- 74 km - Aéroport de Larnaca
INFRASTRUCTURE DE LA COMPLEXE:
- Gymnase
- Hamam
- Sauna
- Salles de massage
- Piscine intérieure
- Centre de beauté
- Sentiers piétons
- Pistes cyclables
- Dentistrie
- Yoga
- Restaurant
- Cliniques
- Terrain de tennis
VOLUME DES OBJECTIFS:
GARDEN Studios ( à partir de 43 m2 ) - à partir de 104 000
Studios PENTHOUSE ( 78 m2 ) - à partir de 132 000
1 + 1 GARDEN ( à partir de 60 m2) – à partir de 132 000 £
Appartements PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – à partir de 236 500 £
Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – à partir de 575 000 £
Période de construction:
Mars 2024 – Mars 2027.
PLAN DE PAIEMENT
2000 £ - dépôt de réservation de 2 semaines
5000 £ - dépôt de réservation pour 1 mois
35 % - acompte
65% - à partir de mars 2024 jusqu'à la mise en service ( mars 2027 ) en paiements mensuels ou trimestriels
Paiement (espèces, virement bancaire, crypto-monnaie)
Ne prenez pas de tempsBRONNEMENTRéservation d'un appartement en ligne (à 1 mois. - de 5 000 livres )