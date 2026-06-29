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Quartier résidentiel PHUKET Girne

Karakoumi, Chypre du Nord
depuis
$131,184
;
14
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ID: 3880
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi
  • Village
    Karakoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

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  • Votre attention est présentée aux appartements dans le PHUKET FIVING COMPLEX".
  • Situé par le JYLO COMPLEX sur la côte nord de Chypre dans une région à la nature chic, M. Tatlysu.
  • Il s'agit d'un projet à grande échelle, idéal pour l'entreprise de location, ainsi que pour des vacances en famille relaxante.
  • Situé dans la première ligne de la mer. Avec le concept de complexe de bien-être. Il n'y a que 655 biens immobiliers. Ce sont des studios, 1 + 1, 2 + 1, maisons de ville et villas.
  • SDACH - MARS 2027

  • LIEU:

  • 17 km - Club de golf de Korineum
  • 35 km - Kyrenia
  • 40 km - Famagusta
  • 50 km - Aéroport d'Ercan
  • 62 km - port de plaisance de Karpaz
  • 74 km - Aéroport de Larnaca
INFRASTRUCTURE DE LA COMPLEXE:
  • Gymnase
  • Hamam
  • Sauna
  • Salles de massage
  • Piscine intérieure
  • Centre de beauté
  • Sentiers piétons
  • Pistes cyclables
  • Dentistrie
  • Yoga
  • Restaurant
  • Cliniques
  • Terrain de tennis
VOLUME DES OBJECTIFS:

GARDEN Studios ( à partir de 43 m2 ) - à partir de 104 000

Studios PENTHOUSE ( 78 m2 ) - à partir de 132 000

1 + 1 GARDEN ( à partir de 60 m2) – à partir de 132 000 £

Appartements PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – à partir de 236 500 £

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – à partir de 575 000 £

Période de construction:

Mars 2024 – Mars 2027.

PLAN DE PAIEMENT

2000 £ - dépôt de réservation de 2 semaines

5000 £ - dépôt de réservation pour 1 mois

35 % - acompte

65% - à partir de mars 2024 jusqu'à la mise en service ( mars 2027 ) en paiements mensuels ou trimestriels

Paiement (espèces, virement bancaire, crypto-monnaie)

Ne prenez pas de tempsBRONNEMENTRéservation d'un appartement en ligne (à 1 mois. - de 5 000 livres )

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 43.0 – 60.0
Prix ​​par m², USD 2,602 – 2,738
Prix ​​de l'appartement, USD 119,002 – 150,319
Appartements 2 chambres
Surface, m² 135.0
Prix ​​par m², USD 1,876
Prix ​​de l'appartement, USD 269,321
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 93.0
Prix ​​par m², USD 6,620
Prix ​​de l'appartement, USD 654,798

Localisation sur la carte

Karakoumi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Montant du prêt
Période
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Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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