Quartier résidentiel PHUKET Girne

Votre attention est présentée aux appartements dans le PHUKET FIVING COMPLEX".

Situé par le JYLO COMPLEX sur la côte nord de Chypre dans une région à la nature chic, M. Tatlysu.

Il s'agit d'un projet à grande échelle, idéal pour l'entreprise de location, ainsi que pour des vacances en famille relaxante.

Situé dans la première ligne de la mer. Avec le concept de complexe de bien-être. Il n'y a que 655 biens immobiliers. Ce sont des studios, 1 + 1, 2 + 1, maisons de ville et villas.



SDACH - MARS 2027



LIEU:

17 km - Club de golf de Korineum

35 km - Kyrenia

40 km - Famagusta

50 km - Aéroport d'Ercan

62 km - port de plaisance de Karpaz

74 km - Aéroport de Larnaca

Gymnase

Hamam

Sauna

Salles de massage

Piscine intérieure

Centre de beauté

Sentiers piétons

Pistes cyclables

Dentistrie

Yoga

Restaurant

Cliniques

Terrain de tennis

INFRASTRUCTURE DE LA COMPLEXE:VOLUME DES OBJECTIFS:

GARDEN Studios ( à partir de 43 m2 ) - à partir de 104 000

Studios PENTHOUSE ( 78 m2 ) - à partir de 132 000

1 + 1 GARDEN ( à partir de 60 m2) – à partir de 132 000 £

Appartements PENTHOUSE 2 + 1 ( 135 m2 ) – à partir de 236 500 £

Villa GARDEN 3 + 1 ( 214 m2 ) – à partir de 575 000 £

Période de construction:

Mars 2024 – Mars 2027.

PLAN DE PAIEMENT

2000 £ - dépôt de réservation de 2 semaines

5000 £ - dépôt de réservation pour 1 mois

35 % - acompte

65% - à partir de mars 2024 jusqu'à la mise en service ( mars 2027 ) en paiements mensuels ou trimestriels

Paiement (espèces, virement bancaire, crypto-monnaie)

Ne prenez pas de tempsBRONNEMENTRéservation d'un appartement en ligne (à 1 mois. - de 5 000 livres )