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Quartier résidentiel RESORT

Vokolida, Chypre du Nord
depuis
$108,479
;
20
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ID: 3780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Village
    Vokolida

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

À propos du complexe

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Русский Русский
Le complexe Rezort est le seul complexe résidentiel à grande échelle doté d'une infrastructure riche et développée.Il y a des studios à vendre, appartements 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Le projet est situé sur la côte du quartier d'Iskele, où la plus longue plage de sable Long Beach est de 3,5 km de long avec une infrastructure de remblai équipée.Situé à 600-800 m de la mer. Reposez-vous et vivez ici confortablement et il y a toujours quelque chose à faire et où aller!Les avantages de ce complexe sont : le complexe le plus populaire d'appartements prêts à vivre à Chypre-Nord et un prix de construction initial de 30% pour tous les types de logements pour des versements sans intérêt jusqu'à 72 mois.Le "resort" est le seul complexe résidentiel à grande échelle doté d'une riche infrastructure de location auprès d'organismes privés, ce qui donne jusqu'à 12 % par an de la proximité de la mer pour obtenir un permis de séjour après avoir payé 30 %.Le projet a déjà 15 ans, il ne cesse de croître, et maintenant son territoire double. Sur le territoire de ce complexe résidentiel aujourd'hui 15 piscines, y compris fermées, chauffées en hiver, et 2 piscines pour enfants.Infrastructure développée pour les enfants (piscine pour enfants avec parc aquatique, terrains de jeux, maternelle, club de développement, etc.), il y a aussi un court de tennis, des terrains de volleyball et de basketball, la possibilité de boxe, Jiu Jitsu, mini-golf, il ya son propre centre de spa, restaurants.À la mer - 7 minutes à pied, pour ceux qui le souhaitent - toutes les demi-heures la navette va à la plage en saison.Les appartements sont loués avec réparation clé en main, avec une salle de bains entièrement équipée avec plomberie et tous les accessoires, nécessairement-construits-dans la cuisine, armoires dans les chambres, système de climatisation est effectué.Dans le complexe "Rezort" il y a à la fois un logement prêt à l'emploi, et au stade de la construction et du plan.. Pour votre confort, le développeur propose également un forfait design pour les appartements. Prix des forfaits design: Studio - 9 000 livres, Studio avec une niche - 10000 livres, 1 + 1 - 11 000 livres, 2 + 1 - 13 000 livres.Plan de paiement pour les logements finis:50% d'acompte - dans un mois50 % de versements sans intérêt pour 24 moisPlan de paiement pour les logements en construction:Étape 3 - délai de 24 mois pour 2021-2022.4 étapes - livraison - 2022-2023 pendant 36 mois.Étape 5 - livraison en 2023 - 48 mois.Étape 6 - livraison en 2023-2024 - 48 mois.Étape 7 - livraison en 2024-2025 -48 mois.Étape 8 - livraison en 2025 - 80 mois.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 46.0 – 60.0
Prix ​​par m², USD 2,027 – 2,614
Prix ​​de l'appartement, USD 109,303 – 128,729
Appartements 2 chambres
Surface, m² 80.0
Prix ​​par m², USD 1,948
Prix ​​de l'appartement, USD 164,929

Localisation sur la carte

Vokolida, Chypre du Nord

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Coût de la propriété
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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Période
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