Quartier résidentiel RESORT

Le complexe Rezort est le seul complexe résidentiel à grande échelle doté d'une infrastructure riche et développée.Il y a des studios à vendre, appartements 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Le projet est situé sur la côte du quartier d'Iskele, où la plus longue plage de sable Long Beach est de 3,5 km de long avec une infrastructure de remblai équipée.Situé à 600-800 m de la mer. Reposez-vous et vivez ici confortablement et il y a toujours quelque chose à faire et où aller!Les avantages de ce complexe sont : le complexe le plus populaire d'appartements prêts à vivre à Chypre-Nord et un prix de construction initial de 30% pour tous les types de logements pour des versements sans intérêt jusqu'à 72 mois.Le "resort" est le seul complexe résidentiel à grande échelle doté d'une riche infrastructure de location auprès d'organismes privés, ce qui donne jusqu'à 12 % par an de la proximité de la mer pour obtenir un permis de séjour après avoir payé 30 %.Le projet a déjà 15 ans, il ne cesse de croître, et maintenant son territoire double. Sur le territoire de ce complexe résidentiel aujourd'hui 15 piscines, y compris fermées, chauffées en hiver, et 2 piscines pour enfants.Infrastructure développée pour les enfants (piscine pour enfants avec parc aquatique, terrains de jeux, maternelle, club de développement, etc.), il y a aussi un court de tennis, des terrains de volleyball et de basketball, la possibilité de boxe, Jiu Jitsu, mini-golf, il ya son propre centre de spa, restaurants.À la mer - 7 minutes à pied, pour ceux qui le souhaitent - toutes les demi-heures la navette va à la plage en saison.Les appartements sont loués avec réparation clé en main, avec une salle de bains entièrement équipée avec plomberie et tous les accessoires, nécessairement-construits-dans la cuisine, armoires dans les chambres, système de climatisation est effectué.Dans le complexe "Rezort" il y a à la fois un logement prêt à l'emploi, et au stade de la construction et du plan.. Pour votre confort, le développeur propose également un forfait design pour les appartements. Prix des forfaits design: Studio - 9 000 livres, Studio avec une niche - 10000 livres, 1 + 1 - 11 000 livres, 2 + 1 - 13 000 livres.Plan de paiement pour les logements finis:50% d'acompte - dans un mois50 % de versements sans intérêt pour 24 moisPlan de paiement pour les logements en construction:Étape 3 - délai de 24 mois pour 2021-2022.4 étapes - livraison - 2022-2023 pendant 36 mois.Étape 5 - livraison en 2023 - 48 mois.Étape 6 - livraison en 2023-2024 - 48 mois.Étape 7 - livraison en 2024-2025 -48 mois.Étape 8 - livraison en 2025 - 80 mois.