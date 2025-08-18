Appartement dans un nouvel immeuble NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

À propos du projet

West One 3 est un appartement de 2 chambres entièrement meublé, situé au cœur de Kyrenia, Chypre du Nord. Il offre confort, praticité et proximité immédiate de la plage. Avec un titre de propriété turc éligible aux acheteurs étrangers, ce bien prêt à emménager est une occasion rare d’acheter directement auprès du promoteur à Kyrenia.

Points Clés

À seulement 300 m de la plage

Titre de propriété turc, adapté aux acheteurs étrangers

Emplacement central à Kyrenia avec accès complet à l’infrastructure urbaine

Entièrement meublé et prêt à emménager

Types d’Unités Disponibles

Appartement 2 chambres, entièrement meublé et prêt à l’emploi.

Points Forts de l’Emplacement

290 m de la plage

Commerces, restaurants et services à proximité immédiate

Accès facile à l’infrastructure moderne

Centre-ville de Girne (Kyrenia), pôle majeur de l’immobilier à Chypre du Nord

Équipements

Emplacement privilégié en centre-ville proche de la plage

Titre de propriété turc légal avec transfert immédiat

Possibilités de stationnement et services environnants

Construction et finitions de qualité

Options de Paiement

Dépôt de £5,000; solde restant payable en une seule fois au comptant lors de la signature.

Pourquoi Investir dans West One 3, Kyrenia

Une opportunité rare d’acquérir un appartement de 2 chambres prêt à emménager au centre de Girne. Avec un accès à la plage à seulement 290 mètres, un titre turc et une option de paiement comptant, ce bien combine sécurité, confort et fort potentiel locatif.

À propos de nous

DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.