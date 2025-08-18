Appartement dans un nouvel immeuble NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

À propos du projet
West One 3 est un appartement de 2 chambres entièrement meublé, situé au cœur de Kyrenia, Chypre du Nord. Il offre confort, praticité et proximité immédiate de la plage. Avec un titre de propriété turc éligible aux acheteurs étrangers, ce bien prêt à emménager est une occasion rare d’acheter directement auprès du promoteur à Kyrenia.
Points Clés
À seulement 300 m de la plage
Titre de propriété turc, adapté aux acheteurs étrangers
Emplacement central à Kyrenia avec accès complet à l’infrastructure urbaine
Entièrement meublé et prêt à emménager
Types d’Unités Disponibles
Appartement 2 chambres, entièrement meublé et prêt à l’emploi.
Points Forts de l’Emplacement
290 m de la plage
Commerces, restaurants et services à proximité immédiate
Accès facile à l’infrastructure moderne
Centre-ville de Girne (Kyrenia), pôle majeur de l’immobilier à Chypre du Nord
Équipements
Emplacement privilégié en centre-ville proche de la plage
Titre de propriété turc légal avec transfert immédiat
Possibilités de stationnement et services environnants
Construction et finitions de qualité
Options de Paiement
Dépôt de £5,000; solde restant payable en une seule fois au comptant lors de la signature.
Pourquoi Investir dans West One 3, Kyrenia
Une opportunité rare d’acquérir un appartement de 2 chambres prêt à emménager au centre de Girne. Avec un accès à la plage à seulement 290 mètres, un titre turc et une option de paiement comptant, ce bien combine sécurité, confort et fort potentiel locatif.
À propos de nous
