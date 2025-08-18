  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

$284,580
ID: 27438
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Girne Belediyesi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

À propos du complexe

À propos du projet
West One 3 est un appartement de 2 chambres entièrement meublé, situé au cœur de Kyrenia, Chypre du Nord. Il offre confort, praticité et proximité immédiate de la plage. Avec un titre de propriété turc éligible aux acheteurs étrangers, ce bien prêt à emménager est une occasion rare d’acheter directement auprès du promoteur à Kyrenia.

Points Clés

  • À seulement 300 m de la plage

  • Titre de propriété turc, adapté aux acheteurs étrangers

  • Emplacement central à Kyrenia avec accès complet à l’infrastructure urbaine

  • Entièrement meublé et prêt à emménager

Types d’Unités Disponibles
Appartement 2 chambres, entièrement meublé et prêt à l’emploi.

Points Forts de l’Emplacement

  • 290 m de la plage

  • Commerces, restaurants et services à proximité immédiate

  • Accès facile à l’infrastructure moderne

  • Centre-ville de Girne (Kyrenia), pôle majeur de l’immobilier à Chypre du Nord

Équipements

  • Emplacement privilégié en centre-ville proche de la plage

  • Titre de propriété turc légal avec transfert immédiat

  • Possibilités de stationnement et services environnants

  • Construction et finitions de qualité

Options de Paiement
Dépôt de £5,000; solde restant payable en une seule fois au comptant lors de la signature.

Pourquoi Investir dans West One 3, Kyrenia
Une opportunité rare d’acquérir un appartement de 2 chambres prêt à emménager au centre de Girne. Avec un accès à la plage à seulement 290 mètres, un titre turc et une option de paiement comptant, ce bien combine sécurité, confort et fort potentiel locatif.

À propos de nous
DevoDirect – votre lien direct avec des promoteurs immobiliers qualifiés dans le monde entier.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 2 chambres
Surface, m² 111.0
Prix ​​par m², USD 2,564
Prix ​​de l'appartement, USD 284,580

Localisation sur la carte

