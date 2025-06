Complexe résidentiel Ready apartments in 5* SPA complex with CASINO Grand Sapphire Resort.

Ce projet a reçu des prix prestigieux de la propriété NC 2019!

Appartements dans un complexe résidentiel prestigieux avec un hôtel 5* et casino, à 600 mètres de la plage Long. Le complexe est situé dans l'une des zones les plus populaires avec un remblai paysager s'étendant sur plus de 3 kilomètres.

Le complexe et ses environs disposent de toutes les infrastructures nécessaires à la vie et aux loisirs. Parfait pour la résidence permanente ou les vacances, et aussi parfait pour l'investissement.

Infrastructure:

Hôtel 5*

Casino

10 piscines 7 000 m2

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Piscine sur le toit avec bar

Aire de jeux et parcs pour enfants

Aménagement paysager du complexe

Sécurité à l'entrée, vidéosurveillance

Portes automatiques

Barre

Magasiner

Terrain de tennis

Terrains de volleyball et de basketball

Centre de remise en forme

Restaurant et café

Club de nuit

Bar de plage

Massage et SPA

Sauna

Principales caractéristiques:

Salle commune spacieuse

Céramique carrelage

Cuisine avec meubles intégrés de haute qualité

Armoire intégrée

Salle de bains entièrement équipée

Tuiles céramiques de haute qualité sur le sol et les murs dans la salle de bains

Grande terrasse

Fenêtres panoramiques à double vitrage

Éclairage des rues

Porte d'entrée en métal

Chaudière pour chauffer l'eau

Infrastructure pour Internet et la télévision

Interphone

Soulève

Parking automobile

Excellent emplacement:

600 mètres de la plage de sable

5 minutes en voiture des meilleurs hôtels 5 étoiles Artemis et Noah's Ark

5 minutes en voiture du port de Boaz

5 minutes en voiture des ruines de l'ancienne ville de Salamis

10 minutes de Famagusta

30 minutes en voiture jusqu'au port de Karpaz Gate Marina

30 minutes en voiture de l'aéroport d'Ercan

45 minutes en voiture de l'aéroport de Larnaca

Lors de l'achat d'un bien immobilier - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!