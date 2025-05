À propos de l'agence

L'immobilier GP est une entreprise dynamique avec une position de leader sur le marché de Chypre-Nord.

Plus de 100 professionnels qualifiés sont prêts à fournir des services immobiliers de haute qualité.

3 bureaux à Chypre-Nord

100 agents sur l'île

130+ partenaires de 20 pays (EAU, Pologne, Ukraine, Biélorussie, Russie, Allemagne, Kazakhstan, Kirghizistan, Chypre, Israël, etc.)

7 langues de communication (anglais, russe, ukrainien, polonais, kazakh, turc, hébreu)

Département de la vente des biens immobiliers secondaires et de la revente

Aide à la légalisation sur l'île, ouverture d'une entreprise, etc.

Notre véritable école de formation des agents immobiliers

La plus grande base de construction et d'installations achevées et la base d'installations exclusives à un prix inférieur à celui des entreprises de construction et autres organismes

Soutien juridique complet pour chaque transaction

Pour les investisseurs expérimentés, nous offrons une gamme complète de services, qui vous permet d'acheter des biens immobiliers et de terminer la transaction même sans visiter l'île.



Notre chaîne YouTube avec des critiques et des critiques honnêtes https:/ /realting.com/agences/gp-real-estate-10539