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Appartements près du club de golf à vendre en Kyrenia, Chypre du Nord

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Appartement 1 chambre dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/2
Appartement de luxe au bord de la mer 1 + 1 avec une superficie de 63 m2 au 1er étage d'un c…
$256,166
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Caractéristiques des propriétés en Kyrenia, Chypre du Nord

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avec Terrasse
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