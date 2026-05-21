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Appartements Piscine à vendre en Iskele Bahceler, Chypre du Nord

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3 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 2/8
Appartement clé en main 1+1 d'une superficie de 65 m2 au 2ème étage à 600 mètres de la mer.A…
$108,747
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Appartement 1 chambre dans Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 2/2
Un projet qui vous fera sentir la tranquillité et la nature magnifique d'Iskele avec son des…
$338,255
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Land of Dreams Gallery
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Appartement 1 chambre dans Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Iskele Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nous vous proposons un appartement 1 + 1 dans la ville pittoresque d'Iskele Nord de Chypre! …
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Caractéristiques des propriétés en Iskele Bahceler, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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