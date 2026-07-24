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Maisons de ville Piscine à vendre en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

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Kyrenia
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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Bellapais, Chypre du Nord
Maison de ville 3 chambres
Bellapais, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Maison de ville moderne avec titre turc à Orchid Kyrenia, Bellapais est la maison parfaite p…
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Caractéristiques des propriétés en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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