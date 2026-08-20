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Loyer mensuel de appartements en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Agios Georgios, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Agios Georgios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
🏡 ✨ —📍 🏖️ —🏨 Palais Kaya —🛒 —🚶 уявартира:🛏️ 1 с🚿1 сану🛋️ 🌿 == Synchronisation, corrigée par …
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Appartement 3 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
3+1 Appartement Location à Girne Centre - hébergement spacieux dans le nord de Chypre avec p…
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Caractéristiques des propriétés en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

avec Piscine
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