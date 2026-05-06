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Mountain View Villas à vendre en Famagouste, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Villas indépendantes en front de mer à vendre à Küçükerenköy, Gazimağusa Les villas sont sit…
$1,08M
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Caractéristiques des propriétés en Famagouste, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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