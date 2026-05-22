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Villas Piscine à vendre en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

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Yialousa
3
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 256 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous présentons un projet unique avec une vue magnifique sur la mer Méditerranée.Une vi…
$744,160
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Caractéristiques des propriétés en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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