Villas à vendre en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

Yialousa
3
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 256 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous présentons un projet unique avec une vue magnifique sur la mer Méditerranée.Une vi…
$744,160
Agence
Land of Dreams Gallery
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 3 chambres dans Yialousa, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Yialousa, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 256 m²
$561,794
Villa 3 chambres dans Yialousa, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Yialousa, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
$184,323
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 2 chambres dans Yialousa, Chypre du Nord
Villa 2 chambres
Yialousa, Chypre du Nord
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
$174,655
Caractéristiques des propriétés en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

