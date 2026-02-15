Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre du Nord
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

Yialousa
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Yialousa, Chypre du Nord
Villa 3 chambres
Yialousa, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
$184,323
Caractéristiques des propriétés en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chypre du Nord

