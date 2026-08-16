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Loyer mensuel de villas en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Villa 4 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
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