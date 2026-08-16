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Loyer mensuel de appartements en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

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Agios Amvrosios
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5 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Location de propriété à Chypre-Nord: nouvel appartement 1+1 avec vue directe sur la mer à Vi…
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Appartement 2 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
🏡 Location appartement 2+1 à Chypre-Nord avec terrasse sur le toit et vue merLa location de …
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Appartement 3 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Appartement 3 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Propriété au nord de Chypre: 3+1 location balnéaire à Esentepe avec infrastructure de jardin…
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Appartement 2 chambres dans Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Appartement 2+1 à louer dans le complexe SEA TERRA ESENTEPE avec vue sur la merSpacieux appa…
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Appartement 2 chambres dans Chartzia, Chypre du Nord
Appartement 2 chambres
Chartzia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Louer un élégant penthouse 2+1 à côté du club de golf!Un endroit idéal pour les connaisseurs…
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