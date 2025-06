Qui a éclipsé la Chine en termes de population? Top 10 des pays et villes les plus peuplés

En novembre 2022, la population mondiale atteignait déjà 8 milliards d’habitants et continue de croître. environ 140 personnes naissent chaque minute. Dans quelles régions la croissance démographique est-elle la plus marquée et où vit le plus grand nombre ? Nous avons analysé les données les plus récentes et établi un top 10 des pays et villes les plus peuplés.

Il est impossible de suivre en temps réel le nombre exact de naissances et de décès dans le monde. Les démographes utilisent donc des modèles mathématiques complexes pour établir des estimations et des prévisions. Où vivent actuellement la plupart des gens, quelles en sont les raisons et quelles sont les prévisions des experts ? Nous les expliquons dans notre article.

Top 10 des pays les plus densément peuplés du monde

L’Inde a dépassé la Chine il y a quelques années et demeure le pays le plus peuplé du monde. Voici son classement actuel pour 2025:

Inde — 1 463 870 000 personnes. Superficie — 3 300 000 km².

— 1 463 870 000 personnes. Superficie — 3 300 000 km². Chine — 1 416 100 000 personnes. Superficie — 9 700 000 km².

— 1 416 100 000 personnes. Superficie — 9 700 000 km². USA — 347 276 000 personnes. Superficie — 9 400 000 km².

— 347 276 000 personnes. Superficie — 9 400 000 km². Indonésie — 285 721 000 personnes. Superficie — 1 900 000 km².

— 285 721 000 personnes. Superficie — 1 900 000 km². Pakistan — 255 220 000 personnes. Superficie — 881 900 km².

— 255 220 000 personnes. Superficie — 881 900 km². Nigeria — 237 513 000 personnes. Superficie — 923 800 km².

— 237 513 000 personnes. Superficie — 923 800 km². Brésil — 212 841 000 personnes. Superficie — 8 500 000 km².

— 212 841 000 personnes. Superficie — 8 500 000 km². Bangladesh — 175 723 000 personnes. Superficie — 147 600 km².

— 175 723 000 personnes. Superficie — 147 600 km². Russie — 143 997 000 personnes. Superficie — 17 100 000 km².

— 143 997 000 personnes. Superficie — 17 100 000 km². Ethiopie — 132 660 000 personnes P. Superficie — 1 100 000 km².

Lieu Pays Population (millions) Superficie (km²) Taux de croissance par an (%) 1 Inde 1 463,9 3 300 000 0,89 2 Chine 1 416,1 9 700 000 -0,23 3 USA 347,3 9 400 000 0,54 4 Indonésie 285,7 1 900 000 0,79 5 Pakistan 255,2 881 900 1,57 6 Nigeria 237,5 923 800 2.08 7 Brésil 212,8 8 500 000 0,35 8 Bangladesh 175,7 147 600 1.22 9 Russie 144,0 17 100 000 -0,57 10 Ethiopie 132,7 1 100 000 2,53

Qu’est-ce qui stimule la croissance démographique ?

Des progrès médicaux qui augmentent l’espérance de vie.

Améliorer les soins de santé dans les pays en développement, réduire la mortalité infantile.

Des taux de natalité élevés sont observés dans les pays d’Afrique et d’Asie du Sud comme le Nigéria (2,08%) et l’Éthiopie (2,53%).

Il est à noter que les plus grandes économies d’Europe — la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et l’Italie — comptent moins de 100 millions d’habitants. Le Canada, malgré son vaste territoire et sa puissance économique, compte environ 42 millions d’habitants. Parmi les pays les moins peuplés figurent le Vatican, Niue, Tokelau, Montserrat et des micro-États comme Monaco et le Liechtenstein.

La liste complète des pays et les données actuelles peuvent être suivies à l’adresse Revue de la population mondiale .

Top 10 des villes les plus peuplées du monde

La ville la plus peuplée d’Europe, Istanbul (environ 16 millions d’habitants), ne figure pas dans le top 10 mondial. Vous trouverez ci-dessous un classement des plus grandes villes du monde par population pour 2025:

Tokyo (Japon) — 37 036 200 personnes.

— 37 036 200 personnes. Delhi (Inde) — 34 665 600 personnes.

— 34 665 600 personnes. Shanghai (Chine) — 30 ​​482 100 personnes.

— 30 ​​482 100 personnes. Dacca (Bangladesh) — 24 652 900 personnes.

— 24 652 900 personnes. Le Caire (Égypte) — 23 074 200 personnes.

— 23 074 200 personnes. São Paulo (Brésil) — 22 990 000 personnes.

— 22 990 000 personnes. Mexico (Mexique) — 22 752 400 personnes.

— 22 752 400 personnes. Pékin (Chine) — 22 596 500 personnes.

— 22 596 500 personnes. Mumbai (Inde) — 22 089 000 personnes.

— 22 089 000 personnes. Osaka (Japon) — 18 921 600 personnes.

Lieu Ville Pays Population (millions) Taux de croissance par an (%) 1 Tokyo Japon 37,0 -0,21 2 Delhi Inde 34,7 2,54 3 Shanghai Chine 30,5 2.06 4 Dhaka Bangladesh 24,7 3,00 5 Caire Egypte 23.1 1,88 6 São Paulo Brésil 23.0 0,78 7 Mexico Mexique 22,8 0,95 8 Pékin Chine 22,6 1,85 9 Bombay Inde 22.1 1,66 10 Osaka Japon 18,9 -0,24

La liste actuelle des villes est disponible à l’adresse Revue de la population mondiale .

Quelles sont les prédictions des experts ?

Bien que la population mondiale continue de croître, le taux de croissance ralentit. La croissance a culminé en 1970 (2,06% par an) et, en 2020, elle est tombée sous la barre des 1% pour la première fois depuis 1950 (0,87%).

Selon les prévisions de l’ONU.

D’ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards.

D’ici 2050 — 9,7 milliards.

D’ici 2080 — 10,4 milliards, après quoi une stabilisation est attendue.

D’ici 2100, la population pourrait commencer à décliner.

Les plus fortes hausses sont prévues en Afrique subsaharienne, notamment au Nigéria et en Éthiopie, où les taux de fécondité restent élevés. Parallèlement, l’Europe de l’Est, y compris la Russie (-0,57%), sera confrontée à un déclin démographique dû à une faible fécondité et au vieillissement de la population.

La part des plus de 65 ans passera de 10% en 2022 à 16% en 2050, ce qui pèsera sur l’économie en raison de la diminution de la population active et de l’augmentation du nombre de retraités. En 2050, il y aura deux fois plus de personnes âgées que d’enfants de moins de 5 ans.