Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Žabljak
  4. Commercial

Immobilier commercial en Municipalité de Žabljak, Monténégro

Zabljak
4
5 propriétés total trouvé
INVESTMENT IN A TOURIST COMPLEX, DURMITOR MONTENEGRO + 1% DISCOUNT FROM US. dans Zabljak, Monténégro
INVESTMENT IN A TOURIST COMPLEX, DURMITOR MONTENEGRO + 1% DISCOUNT FROM US.
Zabljak, Monténégro
Le complexe touristique et la station-service sont situés dans le village de Motichki Gai, s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 228 m² dans Zabljak, Monténégro
Hôtel 228 m²
Zabljak, Monténégro
Chambres 5
Surface 228 m²
$227,923
Laisser une demande
Projet d'investissement à Zabljak dans Zabljak, Monténégro
Projet d'investissement à Zabljak
Zabljak, Monténégro
Surface 960 m²
Terrain - 5.000 m2. Parking. Zone SPA. Piscine. Le complexe se compose de 4 propriétés. T…
$695,959
Laisser une demande
Hôtel dans Bosaca, Monténégro
Hôtel
Bosaca, Monténégro
Nombre de salles de bains 55
Le nouvel hôtel 5 étoiles Durmitor et Villas, situé à côté du célèbre parc national Durmitor…
$259,596
Laisser une demande
Propriété commerciale 219 m² dans Zabljak, Monténégro
Propriété commerciale 219 m²
Zabljak, Monténégro
Surface 219 m²
L'entreprise de location existante sur Zabljak est à vendre.Il y a 4 maisons à vendre, une d…
$312,602
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipalité de Žabljak

hôtels
Realting.com
Aller