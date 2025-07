Apart hôtel

Installations:

Situé dans le village pittoresque de Selyanovo, ce nouveau complexe allie harmonieusement design moderne et charme méditerranéen. Il offre un séjour exquis et confortable pour ceux qui recherchent un style de vie de luxe inégalé. L'hôtel souterrain est conçu pour faire de l'hôtel comme un foyer une partie de votre style de vie. Le complexe comprend des appartements entièrement équipés et des penthouses. Chaque objet présente un design élégant et moderne, des finitions de haute qualité et une vue imprenable sur la mer et les montagnes environnantes. Les propriétaires peuvent utiliser un système centralisé de gestion des biens et de location, qui leur permet de laisser leurs biens entre de bonnes mains pendant leur absence. Les clients et les résidents ont accès à un large éventail d'équipements et de services de classe mondiale, ce qui en fait plus qu'un simple endroit pour rester. D'une piscine et d'un bar sur le toit à un restaurant exquis, spa et salle de sport. Il propose une cafétéria, une aire de jeux et un parc bien entretenu. L'attraction principale est les plages: la côte et la route Adriatique très fréquentée sont à deux pas.



Lieu:

Première ligne par la mer.

À distance de marche toutes les infrastructures nécessaires;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 5 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 1 heure 40 minutes en voiture.



