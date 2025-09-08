Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Municipalité de Kotor, Monténégro

28 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Radanovici, Monténégro
Condo 1 chambre
Radanovici, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 4
Le nouveau complexe résidentiel avec piscine pour 54 logements est situé dans l'un des coins…
$106,825
Condo 1 chambre dans Morinj, Monténégro
Condo 1 chambre
Morinj, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Nombre d'étages 3
Le nouveau complexe de club est situé sur la première ligne à proximité du village de Kostan…
$184,425
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Nombre d'étages 5
Complexe résidentiel au Monténégro sur la rive du golfe de Kotor de la mer Adriatique. Le c…
Prix ​​sur demande
Tut TravelTut Travel
Condo 2 chambres dans Morinj, Monténégro
Condo 2 chambres
Morinj, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 2/4
Appartement spacieux avec deux chambres et deux salles de bains dans le complexe Lavender Ba…
$234,265
Condo 3 chambres dans Perast, Monténégro
Condo 3 chambres
Perast, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 3/3
Appartement de luxe d'une superficie totale de 97 m2 dans un complexe résidentiel, construit…
$409,964
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Sol 1/3
"Saint Mattew place" est un endroit incroyablement confortable, enterré dans les couronnes d…
$292,831
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 4/4
Élégante vie au bord de la mer – votre maison exclusive au cœur de la baie de KotorDécouvrez…
$878,494
Condo 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Condo 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 5
Voir tous les appartements dans le complexe!! Le nouveau complexe est situé dans la baie de…
$139,681
Condo dans Dobrota, Monténégro
Condo
Dobrota, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 1/3
Le complexe résidentiel de Dobrota est un ensemble moderne de bâtiments, à proximité de la v…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Kavac, Monténégro
Condo 1 chambre
Kavac, Monténégro
Nombre de pièces 1
Surface 29 m²
Nombre d'étages 3
Investissement dans le confort et le prestige au cœur de KavachLe complexe résidentiel moder…
$105,419
Condo 3 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 3 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Sol 3
Appartement à vendre avec vue panoramique à Dobrota, Baie de Boka-Kotor Découvrez la vie en …
$696,938
Condo 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Condo 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/3
La vie dont tu rêvais Nous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation d…
$299,391
Condo 2 chambres dans Muo, Monténégro
Condo 2 chambres
Muo, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/3
Appartement de luxe au bord de la mer à Stoliv avec vue sur Perast et les îles Vierges Décou…
$304,545
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Sol 4/7
Appartement moderne à Dobrota, près du Kotor historique Un appartement spacieux d'une chambr…
$279,947
Condo 2 chambres dans Skaljari, Monténégro
Condo 2 chambres
Skaljari, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Appartement de luxe avec vue panoramique - Kotor, Monténégro Nous vous présentons un exquis …
$498,443
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne dans la baie de Kotor – harmonie de style, nature et confort Ce…
$258,769
Condo dans Sisici, Monténégro
Condo
Sisici, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Nombre d'étages 3
Appartements dans une nouvelle maison moderne, à seulement 11 km de la ville de Budva, à Old…
$83,633
Condo 3 chambres dans Pobrde, Monténégro
Condo 3 chambres
Pobrde, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Nombre d'étages 3
L'objet est situé dans un endroit calme et confortable à distance de l'agitation de la ville…
$152,272
Condo 3 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 3 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Un nouveau village touristique à Dobrota, composé d'un hôtel-boutique, de villas de première…
$1,41M
Condo 1 chambre dans Lastva Grbaljska, Monténégro
Condo 1 chambre
Lastva Grbaljska, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne à Budva près de la plage YazNouveau projet résidentiel situé da…
$91,363
Condo 3 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Condo 3 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 4
Nouveau complexe résidentiel dans le village d'Orahovac, municipalité de Kotor. La ville his…
$543,495
Condo 2 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Condo 2 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
Élégant appartement avec 2 chambres à Orakhovets, Kotor – un endroit unique sous la protecti…
$386,537
Condo 2 chambres dans Perast, Monténégro
Condo 2 chambres
Perast, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 3/3
Dans l'un des plus beaux coins de la baie de Kotor - dans le pittoresque Kostantsica - un ap…
$374,824
Condo 2 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Condo 2 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
text
$340,128
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kotor, Monténégro

