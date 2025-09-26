Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Kotor, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Nombre d'étages 5
text
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Nombre d'étages 3
Complexe résidentiel moderne dans la baie de Kotor – harmonie de style, nature et confort Ce…
$258,412
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Nombre d'étages 5
Complexe résidentiel au Monténégro sur la rive du golfe de Kotor de la mer Adriatique. Le c…
Prix ​​sur demande
