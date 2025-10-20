Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Dobrota, Monténégro

Condo 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Condo 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/3
La vie dont tu rêvais Nous vous présentons un complexe résidentiel exclusif, l'incarnation d…
$298,977
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Sol 1/3
"Saint Mattew place" est un endroit incroyablement confortable, enterré dans les couronnes d…
$292,427
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 62 m²
Sol 4/7
Appartement moderne à Dobrota, près du Kotor historique Un appartement spacieux d'une chambr…
$279,560
AdriastarAdriastar
Condo 3 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 3 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 158 m²
Sol 3
Appartement à vendre avec vue panoramique à Dobrota, Baie de Boka-Kotor Découvrez la vie en …
$695,976
Condo 3 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 3 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Un nouveau village touristique à Dobrota, composé d'un hôtel-boutique, de villas de première…
$1,40M
Condo dans Dobrota, Monténégro
Condo
Dobrota, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 1/3
Le complexe résidentiel de Dobrota est un ensemble moderne de bâtiments, à proximité de la v…
Prix ​​sur demande
Estate Service 24Estate Service 24
Condo dans Dobrota, Monténégro
Condo
Dobrota, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 1/3
text
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans Dobrota, Monténégro
Condo 2 chambres
Dobrota, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 4/4
Élégante vie au bord de la mer – votre maison exclusive au cœur de la baie de KotorDécouvrez…
$877,280
Condo 1 chambre dans Dobrota, Monténégro
Condo 1 chambre
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Nombre d'étages 5
Voir tous les appartements dans le complexe!! Le nouveau complexe est situé dans la baie de…
$139,488
