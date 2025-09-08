Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Kotor
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Condos à vendre en Municipalité de Kotor, Monténégro

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
5 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Condo 2 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nombre d'étages 2
$340,128
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram
Condo 1 chambre dans Kotor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kotor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Nombre d'étages 5
Prix ​​sur demande
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram
Condo dans Dobrota, Monténégro
Condo
Dobrota, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 1/3
Prix ​​sur demande
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram
Tut TravelTut Travel
Condo 3 chambres dans Donji Orahovac, Monténégro
Condo 3 chambres
Donji Orahovac, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 4
$487,362
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram
Condo 3 chambres dans Pobrde, Monténégro
Condo 3 chambres
Pobrde, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
Nombre d'étages 3
$137,230
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kotor, Monténégro

