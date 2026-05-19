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Loyer mensuel d'un bien restaurant avec vue sur la mer en Municipalité de Budva, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Restaurant 123 m² dans Rafailovici, Monténégro
Restaurant 123 m²
Rafailovici, Monténégro
Chambres 1
Surface 123 m²
Un espace commercial/restaurant entièrement équipé de 123 m2 est disponible à la location, s…
$7,033
par mois
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
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