  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Location longue durée
  5. Restaurant

Loyer mensuel de Restaurants en Budva, Monténégro

1 propriété total trouvé
Restaurant 90 m² dans Budva, Monténégro
Restaurant 90 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 90 m²
Restaurant entièrement équipé à louer à Budva, Rozino – 90 m2 avec rangementUn restaurant en…
$5,384
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
