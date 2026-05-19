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Loyer mensuel de Restaurants en Municipalité de Budva, Monténégro

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4 propriétés total trouvé
Restaurant 90 m² dans Budva, Monténégro
Restaurant 90 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 90 m²
Restaurant entièrement équipé à louer à Budva, Rozino – 90 m2 avec rangementUn restaurant en…
$5,392
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Restaurant 123 m² dans Rafailovici, Monténégro
Restaurant 123 m²
Rafailovici, Monténégro
Chambres 1
Surface 123 m²
Un espace commercial/restaurant entièrement équipé de 123 m2 est disponible à la location, s…
$7,033
par mois
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Restaurant 97 m² dans Budva, Monténégro
Restaurant 97 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 97 m²
Un restaurant entièrement équipé est disponible à la location dans l'un des quartiers les pl…
$2,755
par mois
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Restaurant 700 m² dans Becici, Monténégro
Restaurant 700 m²
Becici, Monténégro
Chambres 1
Surface 700 m²
Sol 3
Immobilier, Monténégro, Budva, BečićiUn hôtel de 700 m2 à Bečići est loué. Il est situé dans…
$79,710
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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