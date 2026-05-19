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Loyer mensuel de immobiliers en Municipalité de Budva, Monténégro

;
Budva
258
Becici
79
Sveti Stefan
18
Przno
16
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464 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 2 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Une villa de luxe exclusive disponible à la location dans le prestigieux Jardin de Dukley, o…
$1
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 6
Numéro d'identification📍 Rue Blaja Ivanovic🌊 À seulement 150m de la mer✨ À propos de l'appar…
$1,765
par mois
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ATI Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Српски, Crnogorski
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Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Sol 2
- Oui.Numéro d'identification 621🏠 Les📐 🛗 🛋️ - Oui.••• 2 с• 2 сану — с вано•🐾 💶 ▪️🌴 •• La sa…
$1,389
par mois
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Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Surface 50 m²
Structure de l'appartement: Nouvelle maison. cuisine-séjour, 1 chambre, 1 salle de bains, Te…
$2,096
par mois
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GATE Realty
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Budva Center – 1-Bedroom Apartment (Annual Rent) dans Budva, Monténégro
Budva Center – 1-Bedroom Apartment (Annual Rent)
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Centre Budva – Appartement 1 Chambre (Loyer annuel)📍 Centre de Budva 📐 48 m2 🏢 1er étage (as…
$1,060
par mois
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villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 150 m²
‍Ce complexe de villas est situé dans la municipalité de Budva, à 10 km du centre-ville. L'a…
$3,129
par mois
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Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool dans Becici, Monténégro
Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Spacious and bright apartment with a separate bedroom, modern design, and Italian furniture.…
$925
par mois
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Maison de ville 5 chambres dans Katun Rezevici, Monténégro
Maison de ville 5 chambres
Katun Rezevici, Monténégro
Chambres 5
Surface 220 m²
Maison de ville: 4 chambres, 5 salles de bains, cuisine - séjour, piscine: vue pittoresque s…
$3,493
par mois
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GATE Realty
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 7
Nous vous proposons un appartement d'une chambre, situé dans un quartier résidentiel de Budv…
$703
par mois
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1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva dans Budva, Monténégro
1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
📐 45 m² | 🛏 1 bedroom | 🅿️ Garage parking 📍 3rd floor The apartment is fully furnished a…
$989
par mois
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Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3
#passe #bechiNuméro d'identification 651🏡 Je louerai un appartement avec 1 chambre à coucher…
$820
par mois
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Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Appartement avec 2 chambres et vue sur la mer - Becici (Ivanovici) Appartement moderne est s…
$996
par mois
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Budva Center – 2-Bedroom Apartment for Annual Rent dans Budva, Monténégro
Budva Center – 2-Bedroom Apartment for Annual Rent
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Budva Center – Appartement 2 chambres à louer📍 Centre de Budva📐 80 m2 🏢 1er étageExposé succ…
$942
par mois
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Appartement 3 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Sol 3
Immobilier MonténégroA louer: un appartement de trois chambres avec vue sur la mer, 89m2, si…
$2,344
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Appartement 1 chambre dans Przno, Monténégro
Appartement 1 chambre
Przno, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 1
Un élégant studio de 28 m2 à louer, situé dans le luxueux complexe Most Olive à Pržno.L'appa…
$586
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Przno, Monténégro
Appartement 2 chambres
Przno, Monténégro
Chambres 2
Surface 50 m²
La structure de l'appartement: 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine - salon, terrasse. Commo…
$815
par mois
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GATE Realty
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Appartement 1 chambre dans Becici, Monténégro
Appartement 1 chambre
Becici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 4
Immobilier, Monténégro, BečićiUn appartement d'une chambre à louer dans le complexe Anatolia…
$1,172
par mois
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Becici, Monténégro
Appartement 2 chambres
Becici, Monténégro
Chambres 2
Surface 47 m²
Structure de l'appartement: 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine - salon, terrasse. Commodit…
$815
par mois
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Agence
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea dans Budva, Monténégro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
par mois
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Appartement 3 chambres dans Becici, Monténégro
Appartement 3 chambres
Becici, Monténégro
Chambres 3
Surface 70 m²
La structure de l'appartement: 2 chambres, 1 salle de bains, cuisine - salon, terrasse. Inst…
$1,747
par mois
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GATE Realty
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Appartement 1 chambre dans Przno, Monténégro
Appartement 1 chambre
Przno, Monténégro
Chambres 1
Surface 350 m²
Un centre SPA d'une superficie de 350 m2 est vendu dans la ville de Przno. L'espace est enti…
$5,861
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Villa 1 chambre dans Lapcici, Monténégro
Villa 1 chambre
Lapcici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1
Situé à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva, Villa à Lapcici offre le mélange…
Prix ​​sur demande
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
📍 Louer un appartement d'une chambre à Budva avec piscine pour se détendreID-630Superficie: …
$2,346
par mois
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ATI Real Estate
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Appartement dans Budva, Monténégro
Appartement
Budva, Monténégro
Chambres à coucher: 4 Emplacement: Rosino, Mainsky Put. Coordonnées Google: 42.293313, 18. …
Prix ​​sur demande
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MONTBEL D.O.O.
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🏡 Budva Center – 2-Bedroom Apartment (near Montefish) dans Budva, Monténégro
🏡 Budva Center – 2-Bedroom Apartment (near Montefish)
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
🏡 Budva Center – Appartement 2 Chambres (près de Montefish)📏 108 m2 🏢 6e étage🌿 Espace ouver…
$2,355
par mois
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Appartement 3 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 1
Immobilier MonténégroUn magnifique appartement de trois chambres à louer dans la vieille vil…
$1,876
par mois
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Maison 4 chambres dans Budva, Monténégro
Maison 4 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
#passe #budvaNuméro d'identification 635🏠 Villa à louer à Budva avec piscine et cour.📐 Surfa…
$5,856
par mois
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Appartement 1 chambre dans Becici, Monténégro
Appartement 1 chambre
Becici, Monténégro
Chambres 1
Surface 38 m²
Louer avant la saison ! La structure de l'appartement: 1 pièce, 1 salle de bains, terrasse. …
$699
par mois
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Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
- Oui.Numéro d'identification 628🏠 Les📐 💶 📌 📞 +38269581127 (télégramme, vidéo)
$699
par mois
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Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent dans Becici, Monténégro
Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent
Becici, Monténégro
Surface 29 m²
Budva, Becici – Studio à louer🏢 Taille: 29 m2🏙 Étage: 5Studio entièrement meublé et équipé p…
$474
par mois
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Types de propriétés en Municipalité de Budva

appartements
maisons
propriété commerciale

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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