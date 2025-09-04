Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriété en Petrovac, Monténégro

appartements
14
16 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1
For rent: Exclusively furnished two-bedroom apartment in Petrovac, with a total area of 60m²…
$1,399
par mois
Appartement 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 3
Immobilier Monténégro – PetrovacA louer : un confortable appartement de deux chambres d'une …
$1,108
par mois
Maison 3 chambres dans Katun Rezevici, Monténégro
Maison 3 chambres
Katun Rezevici, Monténégro
Chambres 3
Surface 220 m²
0/4#3720 📍Maison de ville à louer à Rozhevichi 📐Superficie 220m2 🏠Étage 3 + mezzanine …
$3,168
par mois
Appartement 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 5
Location ID7335. Spacieux appartement entièrement meublé de 93 m2 est à louer, situé au 5ème…
$1,602
par mois
Appartement 1 chambre dans Petrovac, Monténégro
Appartement 1 chambre
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Location Petrovac #4993. Studio à louer dans un nouvel immeuble. Ascenseur. Plancher 1. Meub…
$486
par mois
Appartement 3 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 3 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Sol 5
Immobilier, MonténégroAppartement spacieux et entièrement meublé de 136 m2 avec une vue pano…
$1,865
par mois
Studio 1 chambre dans Petrovac, Monténégro
Studio 1 chambre
Petrovac, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 2
Immobilier MonténégroA louer: studio meublé de 26m2 à Petrovac.Le studio est situé au 2ème é…
$408
par mois
Appartement 1 chambre dans Petrovac, Monténégro
Appartement 1 chambre
Petrovac, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1
Nous vous offrons la possibilité de louer un nouvel appartement entièrement meublé dans la b…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 3 chambres
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Sol 2
Location Petrovac no 4061. Appartement 3 chambres à louer à Petrovac. Première ligne. 5 min …
$1,702
par mois
Appartement 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 93 m²
Sol 5
Real Estate, MontenegroA beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,166
par mois
Appartement 3 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 3 chambres
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3
Location Petrovac no 2749. Appartement moderne avec 3 chambres et salon, 2 salles de bains, …
$1,544
par mois
Atterrir 6 chambres dans Petrovac, Monténégro
Atterrir 6 chambres
Petrovac, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 466 m²
Rustique Pastrovski-Style Villa avec piscine et vues panoramiques – Krusevica, Petrovac S…
$1,14M
par mois
Appartement 1 chambre dans Petrovac, Monténégro
Appartement 1 chambre
Petrovac, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
A louer: Meublé Appartement d'une chambre avec vue sur la mer à PetrovacL'appartement est si…
$641
par mois
Appartement 3 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 3 chambres
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 2
Location Petrovac No4510. Location longue durée à Petrovac. L'appartement dispose de 3 chamb…
$732
par mois
Appartement dans Petrovac, Monténégro
Appartement
Petrovac, Monténégro
#Iznajmljivanje #Rezevici0/4#3720📍Iznajmite kuću u nizu u gradu Rejevichi📐Površine 220m2Spra…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Petrovac, Monténégro
Appartement 2 chambres
Petrovac, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 1
Location ID 4099, confortable et luxueusement meublé appartement de 2 chambres à louer à Pet…
$938
par mois
