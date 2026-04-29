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Loyer mensuel de immobiliers en Budva, Monténégro

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appartements
225
maisons
14
propriété commerciale
20
259 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 6
A louer est un luxueux appartement de deux chambres d'une superficie de 109 m2, situé au 4èm…
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 3/7
Magnifique appartement neuf de 95m2 avec deux chambres dans le complexe TQ Plaza, Budva. Lie…
$386,859
par mois
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 4
Un luxueux appartement d'une chambre de 50 m2 est loué dans le prestigieux complexe Royal Ga…
$1,524
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Propriété commerciale 25 m² dans Budva, Monténégro
Propriété commerciale 25 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 25 m²
Sol 1
Un espace d'affaires de 25 m2 est loué, situé dans le complexe prestigieux et multifonctionn…
$527
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 5
Harmonia, Becici. Nous vous proposons à la location un appartement d'une chambre dans le pre…
$199
par mois
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Apartment in Budva for Long Term Renting dans Budva, Monténégro
Apartment in Budva for Long Term Renting
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/4
Situé à Budva, cet appartement bien situé offre un cadre de vie confortable à seulement 1,5 …
$763
par mois
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Maison 15 chambres dans Budva, Monténégro
Maison 15 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 15
Nombre de salles de bains 10
Surface 270 m²
Nombre d'étages 3
Maison pour plusieurs appartements dans le centre de Budva. Parfait pour votre propre vie et…
$580,288
par mois
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 2
Un appartement meublé d'une chambre de 54 m2 est disponible à la location, situé au 2ème éta…
$938
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Restaurant 97 m² dans Budva, Monténégro
Restaurant 97 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 97 m²
Un restaurant entièrement équipé est disponible à la location dans l'un des quartiers les pl…
$2,755
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Maison 10 chambres dans Budva, Monténégro
Maison 10 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 10
Surface 238 m²
A vendre une maison de deux étages dans le centre de Budva. Zone prestigieuse et tranquille …
$738,549
par mois
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Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
Sol 1
A louer : un appartement de deux chambres entièrement meublé dans le complexe de luxe La vie…
$879
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Propriété commerciale 100 m² dans Budva, Monténégro
Propriété commerciale 100 m²
Budva, Monténégro
Chambres 1
Surface 100 m²
Un espace d'affaires à louer est offert dans un endroit exceptionnellement attrayant et conv…
$1,758
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 7
Nous vous proposons un appartement d'une chambre, situé dans un quartier résidentiel de Budv…
$703
par mois
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Hôtel 1 600 m² dans Budva, Monténégro
Hôtel 1 600 m²
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 18
Surface 1 600 m²
Si vous êtes à la recherche d'une luxueuse propriété de location à long terme près de Budva …
$22,016
par mois
T.V.A.
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Appartement 4 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 4 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 4
Surface 107 m²
La structure de l'appartement: 3 chambres, 2 salles de bains, terrasse 230 m2. Commodités: B…
$2,695
par mois
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GATE Realty
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One bedroom apartment for rent in Bečići. dans Budva, Monténégro
One bedroom apartment for rent in Bečići.
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 4
Area 65m2, located on the last i.e. on the 4th floor of a new building with an elevator. The…
$925
par mois
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Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center) dans Budva, Monténégro
Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center)
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
🏡 Apartments for Rent in Budva – 22. Novembra 3 (City Center) 📅 Rental period: 01.10.2025…
$1,050
par mois
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🏡 Budva City Center – Two-Bedroom Apartment with Terrace dans Budva, Monténégro
🏡 Budva City Center – Two-Bedroom Apartment with Terrace
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 132 m²
🏡 Budva City Center – Appartement de deux chambres avec terrasseSpacieux appartement de 132 …
$1,629
par mois
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One-Bedroom Apartment for Rent dans Budva, Monténégro
One-Bedroom Apartment for Rent
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
🏡 Appartement d'une chambre à louer📍 À côté du bâtiment Merkur, Budva📐 60 m2🛋️ Entièrement m…
$807
par mois
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Villa Cape Krimovica until the summer 2026 dans Budva, Monténégro
Villa Cape Krimovica until the summer 2026
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 450 m²
Upon entering, you find yourself on the ground floor, where you'll find a cozy living room w…
$6,415
par mois
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Appartement 3 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 3 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
#passe #budvaNuméro d'identification 489🏠 Location annuelle d'un penthouse d'espèces sur la …
$5,231
par mois
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Appartement 2 chambres dans Budva, Monténégro
Appartement 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Surface 43 m²
La structure de l'appartement: 1 chambre, salle de bains, cuisine - salon, terrasse. Install…
$1,054
par mois
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Agence
GATE Realty
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ANNUAL RENT – TWO-BEDROOM APARTMENT – CENTER OF BUDVA – 50 m² + GARAGE dans Budva, Monténégro
ANNUAL RENT – TWO-BEDROOM APARTMENT – CENTER OF BUDVA – 50 m² + GARAGE
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
LOCATION ANNUELLE – DEUX BÉDROMES – CENTRE DE BUDVA – 50 m2 + GARAGEAppartement meublé de 50…
$884
par mois
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ANNUAL RENT – ONE-BEDROOM APARTMENT – BUDVA – 40 m² dans Budva, Monténégro
ANNUAL RENT – ONE-BEDROOM APARTMENT – BUDVA – 40 m²
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
APPARTEMENT ANNUEL – BUDVA – 40 m2Date de début: 10.03.2025Appartement meublé d'une chambre …
$590
par mois
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Budva – Luxury Apartment in Tre Canne Complex dans Budva, Monténégro
Budva – Luxury Apartment in Tre Canne Complex
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
On the 12th floor of the elite Tre Canne complex, a spacious two-bedroom apartment of 135 m²…
$3,724
par mois
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📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨ dans Budva, Monténégro
📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 65 m²
📍 Budva – Ground Floor, 2-Bedroom Apartment 🏡✨ 💎 65 m² | 2 rooms | Ground floor 🌊 Convenie…
$814
par mois
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Budva Wow Building – 1-Bedroom Apartment for Annual Rent dans 55 Erste bank AD Podgorica filijala Budva, Monténégro
Budva Wow Building – 1-Bedroom Apartment for Annual Rent
55 Erste bank AD Podgorica filijala Budva, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 61 m²
Budva Wow Building – Appartement 1 chambre à louer annuel📍 Lieu: Budva centre-ville, Bâtimen…
$1,068
par mois
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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 3
Appartement meublé à louer à une chambre – Mainski Put, BudvaUn appartement entièrement meub…
$762
par mois
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AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1
Immobilier, Monténégro, BudvaUn luxueux appartement d'une chambre de 56 m2 est disponible à …
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
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Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent dans Budva, Monténégro
Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Budva, Babin Do – Luxury 3-Bedroom Duplex Apartment for Rent We are pleased to offer this…
$5,802
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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