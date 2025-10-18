Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Penthouses à vendre en Bar, Monténégro

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 11/11
ID-2463 For sale: legal penthouse with underground parking in a completed residential bui…
$362,908
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Peters Group Real Estate
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bar, Monténégro

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller