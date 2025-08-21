Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Bar, Monténégro

Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 11
ID 517 Penthouse in a building under construction in Bar is for sale. The house is locat…
$348,864
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 156 m²
Appartement avec jacuzzi à Bar à Zetagradna A vendre appartement de trois chambres 156 m2 …
$414,946
Penthouse 2 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 2 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 136 m²
Penthouse au Monténégro avec sa terrasse sur le toit de 136+160 m2 avec droit d'utilisation …
$690,399
AdriastarAdriastar
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 135 m²
A vendre un penthouse de luxe dans le centre de Bar, Zetagradnje. 135 m² au total 95 m² sal…
$466,814
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 113 m²
penthouse 113 m2 en bar. Penthouse dans un nouveau bâtiment à 150 m de la mer avec une vue …
$430,406
Penthouse 2 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 2 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
144 m2Spacieux penthouse à vendre dans la ville de Bar sur la première ligne de la mer. Une …
$392,006
