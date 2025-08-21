Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Penthouses à vendre en Bar, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 135 m²
A vendre un penthouse de luxe dans le centre de Bar, Zetagradnje. 135 m² au total 95 m² sal…
$466,814
Penthouse 3 chambres dans Bar, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 113 m²
penthouse 113 m2 en bar. Penthouse dans un nouveau bâtiment à 150 m de la mer avec une vue …
$430,406
