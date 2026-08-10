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Loyer mensuel d'un bien une maison avec piscine en Municipalité de Bar, Monténégro

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Bar
3
4 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans 36 a, Monténégro
Maison 2 chambres
36 a, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Vente immobilier: Bar, Shushan - des maisons de luxe au Monténégro avec vue sur la mer sont …
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MONTBEL D.O.O.
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Villa dans Kunje, Monténégro
Villa
Kunje, Monténégro
Surface 497 m²
Sur la rive même de la mer Adriatique dans la ville d'Uteha, à 8 km de la ville. Bar constru…
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Maison 2 chambres dans 36 a, Monténégro
Maison 2 chambres
36 a, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Immobilier Vente: Bar, Shushan - des maisons de luxe avec vue sur la mer sont situés au Mont…
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Mazur EstateMazur Estate
Villa 3 chambres dans Kunje, Monténégro
Villa 3 chambres
Kunje, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Villa à louer sur la 1ère ligne avec sa plage et sa piscine! La villa est située dans une vi…
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bar, Monténégro

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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