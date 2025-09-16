Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Monténégro
  Municipalité de Bar
  Location longue durée
  Maison
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel de Maisons vue sur la mer en Municipalité de Bar, Monténégro

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Dobra Voda, Monténégro
Maison 3 chambres
Dobra Voda, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de 130 m2 à louer à Bar, Dobra Voda, dans un excellent emplacement à seulement 15…
$828
par mois
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
