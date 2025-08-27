Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Bar
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriété en Municipalité de Bar, Monténégro

Bar
8
17 propriétés total trouvé
Apartment in the PMTR Residence dans Bar, Monténégro
Apartment in the PMTR Residence
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/8
Le meilleur emplacement: le centre de Bar, parc à proximité, centre sportif et stade, promen…
$582
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Bar, Monténégro
Appartement 2 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Appartement rénové de 48 m2 au coeur du bar – Move‐in Ready Emplacement: Centre-ville, Ba…
$128,005
par mois
Laisser une demande
Atterrir dans Kunje, Monténégro
Atterrir
Kunje, Monténégro
Surface 307 m²
Distance de la mer: 940 m à piedVue: Vue panoramique sur la mer AdriatiqueTaille: 307 m2 tot…
$38,401
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Bar, Monténégro
Appartement 1 chambre
Bar, Monténégro
Chambres 1
Surface 65 m²
133#4131 Louez un appartement de luxe d'une chambre dans la ville de Bar L'appartement s…
$946
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SMinvestment RealEstate
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Bar, Monténégro
Appartement 2 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 2/2
Numéro d'identification BR-119/07Appartement lumineux avec 2 chambres à louer à Shushan, prè…
$984
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Bar, Monténégro
Appartement 1 chambre
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 1/2
Numéro d'identification BR-118/07Appartement lumineux avec 1 chambre à Shushan, à côté de l'…
$752
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 3 chambres dans Dindinovici, Monténégro
Maison 3 chambres
Dindinovici, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol 3
Située dans le pittoresque quartier de Zankovici, cette superbe maison offre une superficie …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CRASSULA Estate
Langues
English, Русский, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Bar, Monténégro
Appartement 2 chambres
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/4
D BR-118/07A louer un appartement de deux niveaux dans le centre de Bar - tout le confort po…
$787
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Celuga, Monténégro
Appartement 1 chambre
Celuga, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 5/5
Numéro d'identification BR-120/07A louer un appartement moderne avec 1 chambre dans un nouve…
$694
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Utrg, Monténégro
Appartement 2 chambres
Utrg, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 1
Arena Podličák n° 2762. Un appartement à louer avec 2 chambres et une belle rénovation moder…
$1,655
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Bar, Monténégro
Appartement 1 chambre
Bar, Monténégro
Chambres 1
Surface 36 m²
Numéro 4124📍 Louer un studio au 01.01.25 dans la ville de BarLieu: Faros Hotel, quartier de …
$420
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SMinvestment RealEstate
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans Bar, Monténégro
Appartement 3 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 3
Surface 125 m²
ID 0314 A louer un appartement de trois chambres dans le quartier de Šušanj, Bar Superfi…
$1,147
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
SMinvestment RealEstate
Langues
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Maison 2 chambres dans Tomba, Monténégro
Maison 2 chambres
Tomba, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
Numéro d'identification BR-121/08Nouvelle maison moderne avec 2 chambres à louer, Bar, Tomba…
$926
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Bureau 256 m² dans Dobra Voda, Monténégro
Bureau 256 m²
Dobra Voda, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 256 m²
Sol 1
Bureaux à louer dans un nouveau bâtiment à Bar, Dobra Voda, dans un excellent emplacement pr…
$5,818
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Maison 2 chambres dans Susanj, Monténégro
Maison 2 chambres
Susanj, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Numéro d'identification BR-122/08Maison à louer avec 2 chambres, Bar, ChouxhanÉtages: 1Chamb…
$694
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Black Mount
Langues
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
villa de 5 chambres dans Kunje, Monténégro
villa de 5 chambres
Kunje, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Sol 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 sobi spavaći2 kupatilaSaunaBazenLe Président5 TerasaStat…
$1,746
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CRASSULA Estate
Langues
English, Русский, Crnogorski
Propriété commerciale 180 m² dans Bjelisi, Monténégro
Propriété commerciale 180 m²
Bjelisi, Monténégro
Surface 180 m²
Spacieux locaux commerciaux à louer dans la ville de Bar. En raison de son emplacement attra…
$3,142
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CRASSULA Estate
Langues
English, Русский, Crnogorski

Types de propriétés en Municipalité de Bar

appartements
maisons
Realting.com
Aller