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Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Municipalité de Bar, Monténégro

Bar
4
2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Susanj, Monténégro
Maison 3 chambres
Susanj, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 4
Nous offrons à louer un appartement spacieux à Šušanj, Bar, idéal pour plusieurs familles et…
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Maison 3 chambres dans Dindinovici, Monténégro
Maison 3 chambres
Dindinovici, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol 3
Située dans le quartier pittoresque de Zankovići à Bar, cette superbe maison offre une super…
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Bar, Monténégro

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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