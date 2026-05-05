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Maisons de ville avec terrasse à vendre en Northern Region, Malte

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Maison de ville 3 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 3
Naxxar – Une charmante maison de ville dans la zone UCA souhaitable du village, offre le mél…
$843,928
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