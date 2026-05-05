Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Central Region
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Central Region, Malte

;
propriété commerciale
214
des bureaux
8
immeubles de placement
6
magasins
10
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Boutique dans Fgura, Malte
Boutique
Fgura, Malte
Une toute nouvelle boutique commerciale est en construction pour une utilisation de classe 4…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Iklin, Malte
Propriété commerciale
Iklin, Malte
Sous-sol 1 garage au cœur d'Iklin
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birkirkara, Malte
Propriété commerciale
Birkirkara, Malte
Chambres 1
grand plan ouvert situé dans la meilleure zone commerciale pour les salles d'exposition de v…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Ghajnsielem, Malte
Propriété commerciale
Ghajnsielem, Malte
Garage à une voiture dans un nouveau bloc situé à Ghajnsielem
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Un coin commercial d'environ 300m2, situé dans une zone de choix à Qormi avec un bon commerc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Autre dans Zebbug, Malte
Autre
Zebbug, Malte
Un espace d'une voiture au niveau -1 d'un grand développement à Marsalforn. Le prix comprend…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sliema, Malte
Propriété commerciale
Sliema, Malte
Chambres 1
2 Parking situé dans un quartier très demandé à Sliema, à distance de marche de Qui-Si-Sana.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Birkirkara, Malte
Boutique
Birkirkara, Malte
Bienvenue à ce tout nouveau, haut de gamme, entièrement équipé et plein de magasin de lumièr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Pieta, Malte
Propriété commerciale
Pieta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sélection d'appartements à Pieta avec salon spacieux, salle à manger et cuisine. La propriét…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Msida, Malte
Boutique
Msida, Malte
Une boutique est disponible à la vente à Msida. La propriété est entièrement terminée et prê…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique dans Sliema, Malte
Boutique
Sliema, Malte
Cette unité commerciale exceptionnellement attrayante au rez-de-chaussée du centre de Sliema…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mosta, Malte
Propriété commerciale
Mosta, Malte
Un garage fermé 2 voitures au rez-de-chaussée finition commune est inclus
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller