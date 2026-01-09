  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  4. Immobilier commercial Katrīnas Pagalms

Immobilier commercial Katrīnas Pagalms

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
;
15
Laisser une demande
ID: 8722
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1195
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 08/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2021

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский
Nouveau projet "Katrīnas Pagalms" dans le centre tranquille, à l'intersection du barrage de Katrīnas et de la rue Piena, près de Viesturdārzs. Le nouveau projet comprend trois bâtiments. La propriété est située dans un emplacement très avantageux, à proximité du centre commercial Rimi, restaurants, cafés, et l'élégant Viesturdārzs. Il est à seulement 20 minutes à pied du cœur de la ville. Après la construction des nouveaux appartements, ils seront divisés en logements séparés. Les avantages du projet sont certainement son emplacement, la disponibilité des places de stationnement, ce qui est certainement important, ainsi que la possibilité d'acheter des espaces de stockage pour divers biens. • façade rénovée et toit du bâtiment; • Des escaliers entièrement rénovés; • Cour bien entretenue et éclairée avec passerelles pavées; • Remplacement de tous les services publics; • Cour fermée avec portail automatique; • Chaque appartement aura ses propres compteurs de chaleur et d'eau; • Tous les appartements équipés de connexions Internet, d'eau installée, de ventilation et de prises d'électricité pour les appareils de cuisine; • Des espaces de stockage et de stationnement seront disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Kvartāls 5/26
Riga, Lettonie
depuis
$66,668
Commerce HOFT
Riga, Lettonie
depuis
$324,336
Commerce City Home
Riga, Lettonie
depuis
$88,305
Commerce KUBI
Riga, Lettonie
depuis
$264
Commerce Summer House
Jurmala, Lettonie
depuis
$138,267
Vous regardez
Immobilier commercial Katrīnas Pagalms
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Dubultu Breeze
Commerce Dubultu Breeze
Commerce Dubultu Breeze
Commerce Dubultu Breeze
Commerce Dubultu Breeze
Afficher tout Commerce Dubultu Breeze
Commerce Dubultu Breeze
Jurmala, Lettonie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2024
Cet appartement moderne, entièrement rénové, est situé dans un bâtiment bien entretenu à Jūrmala, à Slokas iela 55A. L'appartement est vendu avec des murs blancs, permettant aux nouveaux propriétaires de concevoir l'intérieur selon leurs préférences. Le bâtiment a été entièrement rénové, ave…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce Dommo Park
Commerce Dommo Park
Commerce Dommo Park
Commerce Dommo Park
Commerce Dommo Park
Olaines pagasts, Lettonie
depuis
$90,629
L'année de construction 2007
55ha Logistique & Industriel DOMMO PARK offre des solutions construites et des terrains avec infrastructure et sur l'entranse sud de Riga, Latvija, carrefour de l'autoroute A8 et la route périphérique A5 – Riga. LOGISTIQUES Emplacement parfait sur l'A5/A8 et les infrastructures intégrées et…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Commerce SKY GARDEN
Commerce SKY GARDEN
Commerce SKY GARDEN
Commerce SKY GARDEN
Commerce SKY GARDEN
Afficher tout Commerce SKY GARDEN
Commerce SKY GARDEN
Jurmala, Lettonie
depuis
$126,630
L'année de construction 2014
La partie tranquille de Jurmala - Larmes, Larmes prospectus 53 - bouleaux et pins entourés par le complexe supérieur "SKY GARDEN" premier immeuble d'appartement qui deviendra la maison actuelle 48 familles. Green, confortable et moderne immeuble d'appartements est une construction confortabl…
Agence
REALAT real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller