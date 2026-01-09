Immobilier commercial Katrīnas Pagalms

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveau projet "Katrīnas Pagalms" dans le centre tranquille, à l'intersection du barrage de Katrīnas et de la rue Piena, près de Viesturdārzs.
Le nouveau projet comprend trois bâtiments.
La propriété est située dans un emplacement très avantageux, à proximité du centre commercial Rimi, restaurants, cafés, et l'élégant Viesturdārzs. Il est à seulement 20 minutes à pied du cœur de la ville. Après la construction des nouveaux appartements, ils seront divisés en logements séparés. Les avantages du projet sont certainement son emplacement, la disponibilité des places de stationnement, ce qui est certainement important, ainsi que la possibilité d'acheter des espaces de stockage pour divers biens.
• façade rénovée et toit du bâtiment;
• Des escaliers entièrement rénovés;
• Cour bien entretenue et éclairée avec passerelles pavées;
• Remplacement de tous les services publics;
• Cour fermée avec portail automatique;
• Chaque appartement aura ses propres compteurs de chaleur et d'eau;
• Tous les appartements équipés de connexions Internet, d'eau installée, de ventilation et de prises d'électricité pour les appareils de cuisine;
• Des espaces de stockage et de stationnement seront disponibles moyennant des frais supplémentaires.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour