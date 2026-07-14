Immobilier commercial Brivibas 68

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Un projet résidentiel entièrement rénové au cœur de Riga, dans un bâtiment Art Nouveau sur la rue Brīvības. C'est le genre d'adresse où le caractère historique a été soigneusement conservé et restauré, tandis que le bâtiment lui-même a subi une reconstruction complète avec des services publics et des systèmes électriques mis à jour, ainsi que la façade rafraîchie et l'escalier.
Le projet souligne que vous apprécierez au jour le jour:
Une cour intérieure sécurisée et bien entretenue et un accès contrôlé au bâtiment (code/porte).
Caractéristiques historiques préservées jumelées à des finitions modernes et des aménagements pratiques à l'intérieur des appartements.
Fenêtres en bois avec triple vitrage pour une meilleure isolation sonore dans le centre-ville.
Portes d'entrée certifiées coupe-feu (EI-30).
Agréable hauteur de plafond et le bâtiment classique -pré-guerre , sans sacrifier le confort moderne.
Plusieurs appartements sont disponibles dans le même bâtiment, avec différentes tailles et concepts d'intérieur - des aménagements compacts aux options plus spacieuses. Un excellent choix pour la vie centrale ou comme une propriété d'investissement solide avec une forte demande de location.
Contactez-nous et je vous envoie la liste de disponibilité actuelle et organisez une consultation.
Caractéristiques de la propriété
Paramètres de propriété
L'année de construction
2026
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour