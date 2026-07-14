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Immobilier commercial Brivibas 68

Riga, Lettonie
depuis
$88,945
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ID: 35108
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1553
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Brivibas iela, 68

À propos du complexe

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Un projet résidentiel entièrement rénové au cœur de Riga, dans un bâtiment Art Nouveau sur la rue Brīvības. C'est le genre d'adresse où le caractère historique a été soigneusement conservé et restauré, tandis que le bâtiment lui-même a subi une reconstruction complète avec des services publics et des systèmes électriques mis à jour, ainsi que la façade rafraîchie et l'escalier. Le projet souligne que vous apprécierez au jour le jour: Une cour intérieure sécurisée et bien entretenue et un accès contrôlé au bâtiment (code/porte). Caractéristiques historiques préservées jumelées à des finitions modernes et des aménagements pratiques à l'intérieur des appartements. Fenêtres en bois avec triple vitrage pour une meilleure isolation sonore dans le centre-ville. Portes d'entrée certifiées coupe-feu (EI-30). Agréable hauteur de plafond et le bâtiment classique -pré-guerre , sans sacrifier le confort moderne. Plusieurs appartements sont disponibles dans le même bâtiment, avec différentes tailles et concepts d'intérieur - des aménagements compacts aux options plus spacieuses. Un excellent choix pour la vie centrale ou comme une propriété d'investissement solide avec une forte demande de location. Contactez-nous et je vous envoie la liste de disponibilité actuelle et organisez une consultation.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

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Riga, Lettonie
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