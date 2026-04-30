Immobilier commercial Torņkalna Terases

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Toryakalna Terases est situé sur le gatve de Vienības, l'une des rues les plus anciennes et les plus établies de Lettonie – un endroit qui donne le projet à la fois patrimoine et permanence. Dehors et vous êtes des moments des parcs, écoles, cafés, et la ville des grandes institutions universitaires. Marchez à 500 mètres, et vous atteindrez la rivière Daugava et la promenade en évolution de Mūkusalas.
Un nouveau quartier résidentiel élégant se dresse comme des terrasses dans le paysage – soigneusement façonné plutôt que imposant, permettant à la lumière et à l'air de circuler naturellement à travers les bâtiments.
Les balcons et les terrasses étendent les espaces de vie à l'extérieur, tandis que la disposition en V crée une cour intérieure calme et protégée, offrant un environnement sûr et calme pour les enfants.
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Riga, Lettonie
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