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Immobilier commercial Torņkalna Terases

Riga, Lettonie
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ID: 34976
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1542
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga
  • Adresse
    Jelgavas iela, 9

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

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Toryakalna Terases est situé sur le gatve de Vienības, l'une des rues les plus anciennes et les plus établies de Lettonie – un endroit qui donne le projet à la fois patrimoine et permanence. Dehors et vous êtes des moments des parcs, écoles, cafés, et la ville des grandes institutions universitaires. Marchez à 500 mètres, et vous atteindrez la rivière Daugava et la promenade en évolution de Mūkusalas. Un nouveau quartier résidentiel élégant se dresse comme des terrasses dans le paysage – soigneusement façonné plutôt que imposant, permettant à la lumière et à l'air de circuler naturellement à travers les bâtiments. Les balcons et les terrasses étendent les espaces de vie à l'extérieur, tandis que la disposition en V crée une cour intérieure calme et protégée, offrant un environnement sûr et calme pour les enfants.

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Riga, Lettonie
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