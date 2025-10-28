Centre d'affaires Zunda Towers

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Les bureaux de classe A avec des fenêtres à ouverture en verre transparent au plafond et des solutions d'ingénierie de pointe sont adaptés pour votre confort et votre succès.
Prenez l'un des sept ascenseurs à grande vitesse pour atteindre de nouvelles hauteurs ou devenir un catalyseur pour activer le paysage urbain dans le cadre de la revitalisation des environs.
Lieu
Avec plus de 1,1 million d'habitants dans la zone métropolitaine, Riga est l'une des plus grandes villes le long des rives de la mer Baltique et est la plus grande ville et agglomération des États baltes. Aujourd'hui, Riga, fondée en 1201, est une ville moderne reconnue comme un patrimoine mondial par l'UNESCO.
Depuis l'époque médiévale, située au bord de la frontière entre l'Europe et la Russie, les Baltes facilitent les relations commerciales, commerciales et culturelles entre l'est et l'ouest et jouissent d'une position stratégique supérieure à celle des villes verrouillées de la région.
Centre de conférences
Bureaux desservis
Espace événementiel & Salle de bal
Installations de coworking
Salles à manger à l'intérieur et à l'extérieur
Centre de fitness & Spa
Terrasses ouvertes
Extérieur parc et aire de repos avec sports
et aire de jeux pour enfants
Salon de beauté et boutique de Barber
Boutique de fleurs et cadeaux
Services de conciergerie
Stationnement souterrain
Stationnement du voiturier
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour