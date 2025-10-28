  1. Realting.com
  Lettonie
  Riga
  Centre d'affaires Zunda Towers

Centre d'affaires Zunda Towers

Riga, Lettonie
depuis
$1,200
;
17
ID: 8735
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1384
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

  Pays
    Lettonie
  Ville
    Riga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2022

À propos du complexe

Les bureaux de classe A avec des fenêtres à ouverture en verre transparent au plafond et des solutions d'ingénierie de pointe sont adaptés pour votre confort et votre succès. Prenez l'un des sept ascenseurs à grande vitesse pour atteindre de nouvelles hauteurs ou devenir un catalyseur pour activer le paysage urbain dans le cadre de la revitalisation des environs. Lieu Avec plus de 1,1 million d'habitants dans la zone métropolitaine, Riga est l'une des plus grandes villes le long des rives de la mer Baltique et est la plus grande ville et agglomération des États baltes. Aujourd'hui, Riga, fondée en 1201, est une ville moderne reconnue comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Depuis l'époque médiévale, située au bord de la frontière entre l'Europe et la Russie, les Baltes facilitent les relations commerciales, commerciales et culturelles entre l'est et l'ouest et jouissent d'une position stratégique supérieure à celle des villes verrouillées de la région. Centre de conférences Bureaux desservis Espace événementiel & Salle de bal Installations de coworking Salles à manger à l'intérieur et à l'extérieur Centre de fitness & Spa Terrasses ouvertes Extérieur parc et aire de repos avec sports et aire de jeux pour enfants Salon de beauté et boutique de Barber Boutique de fleurs et cadeaux Services de conciergerie Stationnement souterrain Stationnement du voiturier

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
