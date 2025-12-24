Immobilier commercial Augustines Darzs

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
"jardin Augustin" – charme historique et confort moderne
"Le jardin d'Augustin" est un projet résidentiel mis en œuvre en 2024, qui combine trois bâtiments différents en un seul ensemble. Au centre du projet se trouve une maison d'habitation conçue par l'architecte Aleksandra Vanagas en 1907 dans le style du romantisme national, dont la façade historique a été soigneusement restaurée, préservant des détails décoratifs authentiques. Derrière, dans la cour, il y a des anciens ateliers reconstruits qui ont été transformés en appartements et maisons de ville modernes.
Dans le cadre de la rénovation du projet, des façades de bâtiments, des services publics et des toits ont été entièrement rénovés, ainsi que des systèmes de chauffage et de ventilation économes en énergie ont été installés, assurant ainsi des classes d'efficacité énergétique A et A+. Les appartements disposent de larges fenêtres double chambre, balcons français et terrasses qui se connectent à la cour paisible.
Le design intérieur est dominé par des matériaux naturels et des palettes de couleurs neutres, qui créent un environnement harmonieux et fonctionnel. Les chambres sont équipées de technologies intelligentes qui vous permettent d'ajuster l'éclairage et le climat aux besoins individuels. La cour verte crée un environnement privé et paisible dans le centre-ville, offrant aux résidents un espace de vie harmonieux.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour