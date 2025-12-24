  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Riga
  Immobilier commercial Augustines Darzs

Immobilier commercial Augustines Darzs

Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
15
ID: 25137
In CRM: 1528
Dernière actualisation: 24/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Lettonie
  • Ville
    Riga

À propos du complexe

"jardin Augustin" – charme historique et confort moderne "Le jardin d'Augustin" est un projet résidentiel mis en œuvre en 2024, qui combine trois bâtiments différents en un seul ensemble. Au centre du projet se trouve une maison d'habitation conçue par l'architecte Aleksandra Vanagas en 1907 dans le style du romantisme national, dont la façade historique a été soigneusement restaurée, préservant des détails décoratifs authentiques. Derrière, dans la cour, il y a des anciens ateliers reconstruits qui ont été transformés en appartements et maisons de ville modernes. Dans le cadre de la rénovation du projet, des façades de bâtiments, des services publics et des toits ont été entièrement rénovés, ainsi que des systèmes de chauffage et de ventilation économes en énergie ont été installés, assurant ainsi des classes d'efficacité énergétique A et A+. Les appartements disposent de larges fenêtres double chambre, balcons français et terrasses qui se connectent à la cour paisible. Le design intérieur est dominé par des matériaux naturels et des palettes de couleurs neutres, qui créent un environnement harmonieux et fonctionnel. Les chambres sont équipées de technologies intelligentes qui vous permettent d'ajuster l'éclairage et le climat aux besoins individuels. La cour verte crée un environnement privé et paisible dans le centre-ville, offrant aux résidents un espace de vie harmonieux.

Localisation sur la carte

Riga, Lettonie
Immobilier commercial Augustines Darzs
Riga, Lettonie
Prix ​​sur demande
Realting.com
Aller