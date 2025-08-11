Immobilier commercial EZERA SOLO

Le projet "EZERA SOLO" est situé sur la rue Ezermalas 4, dans le quartier de Riga Mežaparks, dans l'espace entre les rues Ezermalas, Viskali, Sprukstes et Mailīšu. Le bâtiment est situé dans un quartier calme, verdoyant, clos avec des sentiers pavés, une aire de jeux pour enfants et un espace de loisirs, rendant le site particulièrement attrayant. A 500 m du lac d'Ezers et à seulement 7 km du centre de Riga, la propriété est un excellent exemple de reconstruction réussie - le bâtiment, construit en 1970, a été entièrement rénové, lui donnant un look moderne, rénovant la façade et remplaçant complètement les systèmes de communication interne. Le projet est un excellent exemple de rénovation laconique et moderne, combinant trois concepts : compact, minimalisme et vie économique. 105 appartements compacts ou deux chambres sont disponibles à l'achat, de la taille de 15,7 à 34,5 m2. Dans les appartements avec une finition intérieure de haute qualité il y a des murs peints et des plafonds, un plancher stratifié de classe 33 EGGER et une salle de bains entièrement équipée et un espace pour la machine à laver. Vous n'avez qu'à choisir et installer les meubles. Les appartements avec finition blanche (75) ont des murs de cloison et toutes les communications nécessaires, système de chauffage, électricité, canalisation, eau froide dans la salle de bains et la cuisine, l'eau, l'électricité et les compteurs de chauffage, portes et seuils de fenêtres. Ces appartements permettent aux résidents de réaliser leurs propres idées de design. Un parking peut être acheté moyennant des frais supplémentaires, prix - 5000 EUR. Les appartements du projet "EZERA SOLO" sont la résidence idéale pour les personnes qui apprécient la proximité de la nature, tout en bénéficiant d'un accès facile à toutes les parties de la ville. Cet endroit est un choix parfait pour les jeunes qui mènent un mode de vie actif, ainsi que pour les nouvelles familles qui commencent tout juste dans la vie, assurant le confort et un environnement moderne pour la vie quotidienne. Le projet se distingue comme une excellente perspective d'investissement en raison de sa proximité avec plusieurs universités, assurant une demande continue pour des appartements de location. Dans le quartier se trouvent la Faculté des transports et du génie mécanique de la RTU, l'Académie de la défense nationale, l'École nationale de police et l'Académie de pédagogie sportive. Leur présence rend la ville particulièrement attrayante pour les étudiants et le personnel académique qui cherchent à vivre près de leur lieu d'études ou de travail, assurant ainsi un marché locatif stable et un excellent retour sur investissement.