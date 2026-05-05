Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Verona
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Verona, Italie

;
Peschiera del Garda
27
Appartement Supprimer
Tout effacer
58 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 99 m²
GA-V001414. Nouveau appartement de trois chambres avec terrasse et solarium à Pesquiera del …
$380,965
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Torri del Benaco, Italie
Appartement 2 chambres
Torri del Benaco, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 105 m²
GA-V001452. Appartement exclusif avec de belles vues sur le lac sous la pluie de Torri del B…
$703,320
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Castelnuovo del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Castelnuovo del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 116 m²
GH-SV00099. Appartement de trois chambres à Peschiera del Gardaascenseur, portail électrique…
$574,378
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
AdriastarAdriastar
Appartement 3 chambres dans Bardolino, Italie
Appartement 3 chambres
Bardolino, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 211 m²
Exclusivity, refinement and functionality for this rare new generation flat with garden and …
$1,64M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Bardolino, Italie
Appartement 2 chambres
Bardolino, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 80 m²
GH-ZV00024. Appartement de trois chambres à deux pas du lac.Dans une ancienne cour rénovée, …
$445,436
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
- C'est quoi ? Appartement exclusif à Peschiera del GardaSitué dans la nouvelle zone du vill…
$527,490
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
MontbelMontbel
Appartement 2 chambres dans Magugnano, Italie
Appartement 2 chambres
Magugnano, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 90 m²
GH-SB304-2. Appartement donnant sur le lacAppartement au deuxième étage d'un immeuble compos…
$468,880
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 170 m²
GA-V001303. Nouveau appartement de quatre pièces au premier étage à Peschiera del GardaSitué…
$504,046
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 132 m²
GH-SV00068. Appartement sur la première ligne dans un immeuble avec une plage privéeA l'inté…
$1,02M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
GA-V001373. Appartement de trois chambres dans un complexe avec piscine à Pesquiera del Gard…
$281,328
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nouveau appartement avec son propre jardin.Dans une résidence nouvellement …
$527,490
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 65 m²
GH-SV00083. Appartement rénové avec vue sur le lacA San Benedetto di Lugana, à seulement 150…
$322,355
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 100 m²
GA-V001372. Appartement de trois chambres dans un complexe avec piscine à Pesquiera del Gard…
$287,189
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 145 m²
GA-V001444. Villa moderne et élégante à Pesquiera del GardaDans un complexe résidentiel élég…
$609,544
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GA-V001302. Nouveau appartement de trois chambres au premier étage à prix à Pesquiera del Ga…
$386,826
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Appartement 2 chambres dans Bardolino, Italie
Appartement 2 chambres
Bardolino, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
This upcoming apartment in Bardolino offers a breathtaking lake view and high-class comfort.…
$1,81M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Torri del Benaco, Italie
Appartement 2 chambres
Torri del Benaco, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
$613,122
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Torri del Benaco, Italie
Appartement 3 chambres
Torri del Benaco, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
$1,54M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Torri del Benaco, Italie
Appartement 2 chambres
Torri del Benaco, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
$937,201
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Lazise, Italie
Appartement 2 chambres
Lazise, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
This bright flat is located a stone-throw from the centre of Lazise and the lake, in a resid…
$492,687
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$930,632
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Verona, Italie
Appartement 5 chambres
Verona, Italie
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
"This house was filled with beautiful and rare Artworks by that nice spirit named Pietro Ant…
$4,93M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Torri del Benaco, Italie
Appartement 2 chambres
Torri del Benaco, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
$800,343
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Broglie, Italie
Appartement 2 chambres
Broglie, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 85 m²
In Peschiera del Garda, just a few minutes from the lake and the main services, we offer a n…
$304,371
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Bardolino, Italie
Appartement 3 chambres
Bardolino, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
This upcoming 103 sqm ground floor apartment in Bardolino with lake view is an oasis of luxu…
$1,97M
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Bardolino, Italie
Penthouse 3 chambres
Bardolino, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 526 m²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
$2,52M
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Peschiera del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Peschiera del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
Laisser une demande

Types de propriétés en Verona

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Verona, Italie

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller