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Appartements à vendre en Peschiera del Garda, Italie

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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
- C'est quoi ? Appartement exclusif à Peschiera del GardaSitué dans la nouvelle zone du vill…
$527,490
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Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 132 m²
GH-SV00068. Appartement sur la première ligne dans un immeuble avec une plage privéeA l'inté…
$1,02M
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 130 m²
GA-V001302. Nouveau appartement de trois chambres au premier étage à prix à Pesquiera del Ga…
$386,826
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LDV InvestLDV Invest
Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 99 m²
GA-V001414. Nouveau appartement de trois chambres avec terrasse et solarium à Pesquiera del …
$380,965
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 100 m²
GA-V001373. Appartement de trois chambres dans un complexe avec piscine à Pesquiera del Gard…
$281,328
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 145 m²
GA-V001444. Villa moderne et élégante à Pesquiera del GardaDans un complexe résidentiel élég…
$609,544
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 65 m²
GH-SV00083. Appartement rénové avec vue sur le lacA San Benedetto di Lugana, à seulement 150…
$322,355
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nouveau appartement avec son propre jardin.Dans une résidence nouvellement …
$527,490
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Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 100 m²
GA-V001372. Appartement de trois chambres dans un complexe avec piscine à Pesquiera del Gard…
$287,189
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Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 170 m²
GA-V001303. Nouveau appartement de quatre pièces au premier étage à Peschiera del GardaSitué…
$504,046
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Appartement 2 chambres dans Broglie, Italie
Appartement 2 chambres
Broglie, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 85 m²
In Peschiera del Garda, just a few minutes from the lake and the main services, we offer a n…
$304,371
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 133 m²
Only 2 minutes by foot from the lake and from the centre of Peschiera del Garda, we offer a …
$817,861
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Appartement 1 chambre dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Peschiera del Garda in a very central location within a Residence with swimming pool, we pro…
$695,237
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Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$547,430
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Appartement 3 chambres dans Peschiera del Garda, Italie
Appartement 3 chambres
Peschiera del Garda, Italie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
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Appartement 2 chambres dans Peschiera del Garda, Italie
Appartement 2 chambres
Peschiera del Garda, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
In the picturesque setting of Peschiera del Garda, a short distance from the heart of the ci…
$316,415
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$481,739
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Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 3 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$930,632
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Appartement 3 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Appartement 1 chambre dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 1 chambre
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$317,510
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San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 5
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
In a newly built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores …
$536,482
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