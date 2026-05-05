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Appartements Piscine à vendre en Verona, Italie

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Peschiera del Garda
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Appartement 2 chambres dans San Benedetto di Lugana, Italie
Appartement 2 chambres
San Benedetto di Lugana, Italie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nouveau appartement avec son propre jardin.Dans une résidence nouvellement …
$527,490
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Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Types de propriétés en Verona

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Verona, Italie

Bon marché
Luxe
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