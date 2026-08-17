  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À ne pas manquer ! grand 3 pièces à louer, proche de toutes commodités, sarona, tel aviv

Quartier résidentiel À ne pas manquer ! grand 3 pièces à louer, proche de toutes commodités, sarona, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,042
;
5
Laisser une demande
ID: 39833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Référence : 7003 Quartier : Sarona, proche de toutes commodités Grand 3 pièces dont mamad Surface de 76 m2 Terrasse de 6 m2 12e étage avec ascenseurs Salon spacieux Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Parking privé Prestations de l’immeuble : gardien et salle de sport Entrée : 01/09/26

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Quartier ramez | rishon lezion | une expérience de vie luxueuse
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux – magnifique immeuble neuf !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Projet - complexe luxueux - centre-ville
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur, très belle hauteur sous plafond, rénové avec charme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Penthouse avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! grand 3 pièces à louer, proche de toutes commodités, sarona, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,042
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
Magnifique 3 pièces rénové en plein cœur du Lev Tel Aviv. 2 min à pied du très prestigieux boulevard Rothschild, 7 min à pied de la plage. Calme et lumineux, ascenseur jusqu'à l'étage. Accès handicapé. Parfait pour une famille, bien locatif, résidence secondaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Quartier résidentiel Beau 2 pièces dans une ruelle calme près de ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Ba'er Tuvia 28 (rue calme et paisible du quartier Ben Gourion) Appartement de 63 m² à vendre en exclusivité Charmant appartement dans un immeuble moderne 2 pièces et un balcon fermé 1er étage (à 3 marches de l'entrée) Calme et bien entretenu Miklat à proximité
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Afficher tout Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! spacieux appartement avec balcon, bien agencé, calme et lumineux avec hauts plafonds - quartier florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Appartement situé dans le quartier Florentine, immeuble récent. 68 m² + 6 m² de balcon. Parking, ascenseur, cave inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller