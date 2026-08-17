Quartier résidentiel Un appartement récent, pratique et bien situé au centre de raanana.

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Au 4ᵉ étage d’un immeuble après TAMA, cet appartement récent de 4 pièces offre une organisation agréable et fonctionnelle pour une vie de famille au quotidien.
D’une superficie de 110 m², il bénéficie d’une orientation sud et d’une terrasse de 10 m².
✔️ Mamad
✔️ 2 salles de bain
✔️ 2 toilettes
✔️ Ascenseur
✔️ Parking robotique
Son emplacement permet de rejoindre facilement les commerces, les synagogues et l’école Ariel.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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Loisirs
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