  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Un appartement récent, pratique et bien situé au centre de raanana.

Quartier résidentiel Un appartement récent, pratique et bien situé au centre de raanana.

Raanana, Israël
depuis
$1,07M
;
3
Laisser une demande
ID: 39830
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

À propos du complexe

Au 4ᵉ étage d’un immeuble après TAMA, cet appartement récent de 4 pièces offre une organisation agréable et fonctionnelle pour une vie de famille au quotidien. D’une superficie de 110 m², il bénéficie d’une orientation sud et d’une terrasse de 10 m². ✔️ Mamad ✔️ 2 salles de bain ✔️ 2 toilettes ✔️ Ascenseur ✔️ Parking robotique Son emplacement permet de rejoindre facilement les commerces, les synagogues et l’école Ariel.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,60M
Quartier résidentiel 3 maisons séparées construites
Jérusalem, Israël
depuis
$3,55M
Quartier résidentiel Grand 2 pièces dans un immeuble d'exception
Tel-Aviv, Israël
depuis
$912,600
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche parc hayarkon, immeuble neuf, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,16M
Quartier résidentiel Opportunité rare au centre de raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Un appartement récent, pratique et bien situé au centre de raanana.
Raanana, Israël
depuis
$1,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Idéal pour investissement – 3 pièces, quartier Basel, 80 m² + 6 m² de balcon. Immeuble après Tama 38, avec ascenseur. Lumineux et calme. À ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,14M
À vendre bien rare à étage élevé avec sensation d'intimité, espaces ouverts et vue mer à couper le souffle ▪️ 104 m² 4 expositions - de la mirpeset vue nord-ouest, est ▪️ 40 m² mirpeset périphérique ▪️ 12ème étage avec vue ouverte et magnifique ▪️ 4 expositions complètes – est | nord | ouest…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Afficher tout Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$997,100
Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv ! Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, au sein du Dizengoff Center, à proximité immédiate de tous les sites culturels (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin et bien d'autres), avec un accès direct aux transports en commun et à seulem…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller