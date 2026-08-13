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Quartier résidentiel Appartement a louer -kiriat yovel - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,647
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ID: 39817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Magnifique appartement neuf de 4 pièces, jamais habité. • 85 m² + balcon de 12 m² • Orientation Ouest • 4ᵉ étage sur 10 • Ascenseur avec mode Shabbat • Mamad (chambre sécurisée) dans l’appartement • Suite parentale avec douche • Salle de bains centrale avec baignoire • Climatisation • Parking privé • Cave

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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