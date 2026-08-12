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Quartier résidentiel Superbe investissement sur ashdod

Ashdod, Israël
depuis
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12/08/2026
$665,667
11/08/2026
$667,666
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ID: 39808
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Disponible à la vente, magnifique appartement dans une petite rue calme au centre d'Ashdod. L'appartement fait 92m² et possède une mirpeset de 14m². Il se situe au 5e étage avec ascenseur dans un immeuble neuf et dispose d'un mamad et d'une place de parking. Proche des écoles, commerces et synagogues.

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Ashdod, Israël
Loisirs

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